Einschränkungen durch Baumaßnahme

Mit dem Fortgang der Arbeiten zur Erstellung der neuen Bewegungshalle für den Freizeit-Pferdesport im RFV „Gustav Rau“ Westbevern zeigen sich Robert Alfers und Hermann-Josef Schulze Hobbeling, die für den Verein den Hallenbau betreuen, sehr zufrieden. Das ist vor Ort auch zu sehen: Gleich an mehreren Stellen wird fleißig gearbeitet. So wurde mit der Pflasterung begonnen. An der Fassade wurden zudem durch eine Fachfirma Lochbleche eingesetzt. Mit dem Einbau der Beregnungsanlage auf dem Außenplatz wurde am Montag begonnen. Auch in der Bewegungshalle tut sich einiges, was Boden und Bewässerung angeht. Das neue Gebäude schließt an die vorhandenen Logierhalle an. Es geht also langsam in die heiße Phase am Bau, daher bittet der Vorstand um Verständnis und Rücksichtnahme. Aus diesem Grund werde es auch zu Behinderungen kommen. Ab Montag wird auf dem Außenplatz das Reiten gar nicht mehr möglich sein. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche an.