Vom 5. bis zum 9. März kommt es aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die Linie RB 66 wird in diesem Zeitraum, jeweils in den frühen Morgen- und späten Abendstunden, die Halte zwischen Münster Hauptbahnhof und Kattenvenne nicht bedienen – also auch in Vadrup und in Brock. Die Eurobahn hat nach eigenen Angaben für ihre Fahrgäste einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen allen Reisenden unter eurobahn.de/baumassnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Nummer 08 00/ 38 76 22 46 informieren.