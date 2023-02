Einstimmigkeit im Jubiläumsjahr

Alexander Prinz hatte gleich mehrfach Grund zur Freude: Sowohl über seine Wiederwahl als erster Vorsitzender des 509 Mitglieder zählenden Reit- und Fahrvereins „Gustav Rau“ Westbevern, zudem über die Treue der Mitglieder zum Verein auch in schwierigen Zeiten und die Unterstützung durch Sponsoren sowie Helfer. „Das alles ist nicht selbstverständlich, trägt aber unseren Verein, und darauf dürfen wir alle ein wenig stolz sein“, hob er hervor.

„Unser Verein kann mit Zuversicht auf das soeben begonnene Jubiläumsjahr blicken, ist aber auch für die Zukunft gut gerüstet“, sagte er weiter. Prinz macht mit einer nahezu unveränderten Vorstandsmannschaft weiter. Neben ihm wurden Nina Stegemann (stellvertretende Geschäftsführerin), Sandra Schulze Temming-Hanhoff (Kassenwartin), Michael Gausepohl (Fahrsportbeauftragter) und Andrea Gausepohl (Freizeit- und Breitensportbeauftragte) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Sandra Pellmann tritt die Nachfolge von Christel Dartmann an, die sieben Jahre die Position der stellvertretenden Schriftführerin innehatte.

Unterstützung für die Neuen

Alexander Prinz wusste auch zu schätzen, dass ehemalige Vorstandsmitglieder gerne bereit seien, den und die Neuen mit Rat und Tat zu unterstützen. „Das ist klasse“, bedankte er sich unter anderem bei seiner Vorgängerin Petra Weiligmann.

Im Jahresbericht von Alexander Prinz wurde deutlich, dass die Mitglieder dem Verein die Treue gehalten haben und sogar zehn Neue eingetreten sind. Von 509 Mitgliedern sind 368 Aktive. 25 Kinder und 43 Jugendliche sorgen für eine gute Basis. 175 Mitglieder nutzen regelmäßig die Reitanlage, die von Berni Altenschulte mit Unterstützung von Bernhard Baune gepflegt wird.

Einstimmigkeit war bei der Versammlung Trumpf. Foto: Bernhard Niemann

Die Optimierung der Vereinslage sei ein fortlaufender Prozess, der den Reitern eine gute Voraussetzung biete, ihren geliebten Sport bestens auszuüben. Prinz ging danach auf die verschiedenen Mannschaftskämpfe und Wettbewerbe ein. Dabei hob er unter anderem Sabine Schulze Beckendorf als Einzelsiegerin beim Wettbewerb um die Wanderstandarte der Stadt Münster, den dritten Platz der jungen Mannschaft in diesem Wettbewerb und die Erfolge im Nachwuchsbereich hervor. Das führte zu zahlreichen guten Platzierungen.

Diverse Berichte

Martin Dieckhoff (Reiten) und Michael Gausepohl (Fahrsport) gaben zudem die Ergebnisse der einzelnen Aktiven anhand von Aufzeichnungen wieder. Kathrin Kolkmann, Jugendvorsitzende, berichtete über die Aktivitäten in diesem Bereich, unter anderem ein Trainingstag, das Zeltlager und weitere Aktivitäten und versprach: „Trainingstag, Zeltlager und eine Kinderfuchsjagd wird es auch in diesem Jahr wieder geben.“

Ein wichtiger Faktor sind die Finanzen, die Kassenwartin Sandra Schulze Temming Hanhoff im Blick hat. Sie zeigte das in ihrem Bericht auf. Lob für eine saubere Buchführung gab es von den Kassenprüfern. Ehrenmitglied Hermann-Josef Schulze Hobbeling war es am Ende ein Anliegen, das „unermüdliche Engagement der Vorstandsmitglieder“ hervorzuheben. „Alle leisten eine großartige Arbeit“, betonte er.

In Planung ist das Jubiläum aus Anlass des 100-jährigen Bestehens des Vereins, das mit einer Festveranstaltung am 30. September gefeiert werden soll. Ein Festausschuss beschäftigt sich derzeit intensiv mit den Vorbereitungen. In Arbeit ist auch ein neues Logo passend zum Jubiläum. Das eigene Jugendturnier (25. bis 26. März), das große Fahrturnier mit Einbindung der Kreismeisterschaft für Zweispänner (23. bis 25. Juni) das Mariä-Geburts-Markt-Turnier in Telgte (9. bis 12. September) und die Fuchsjagd (28. Oktober) sind bereits feste Termine im Veranstaltungskalender, weitere sind in Planung.