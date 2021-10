Einzigartige Klangwelten

Das österreichische Duo „Sinfonia de Carnaval“ gastiert am 30. Oktober im Museum Religio.

Das Duo „Sinfonia de Carnaval“ tritt am kommenden Samstag im Rahmen des Münsterland Festivals im Museum Religio auf.

Das Duo „Sinfonia de Carnaval“ verspricht instrumentellen Art-Pop, der keine Grenzen kennt: Wie sich das anhört, kann das Publikum am 30. Oktober (Samstag) beim Münsterland Festival im Museum Religio erleben. Und, um das Rätsel bereits ein wenig zu lüften, Elemente des Jazz und Pop treffen beim Auftritt von Anna Lang (Cello) und Alois Eberl (Posaune, Akkordeon) auf elektronische Sounds und das volle Klangspektrum klassischer Spieltechniken.

Mehrfach ausgezeichnetes österreichisches Gespann

Mit dem neuen Programm „Sweeping Dragon“ entführt das mehrfach ausgezeichnete österreichische Gespann nach Angaben der Veranstalter sein Publikum in die Welt des Geschichtenerzählens. „Mit fulminanten Klanggeschichten, die der Posaune, dem Violoncello, über Gesang und dem Akkordeon entlockt werden, erschafft es mal Fantasiewelten, mal greifbare Klangerfahrungen. Erlebtes, Geträumtes oder Fantastisches fassen Anna Lang und Alois Eberl mit eindrucksvoller Instrumentaltechnik und Kreativität in Töne“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Festival läuft noch bis zum 6. November

Das Konzert ist Teil des Münsterland Festivals Part 11 unter dem Motto „Alpenklänge ohne Höhenmeter“. Noch bis zum 6. November gibt es bei der elften Festivalausgabe weitere Veranstaltungen – Konzerte, Ausstellungen und Exkursionen – an schönen und spannenden Orten im Münsterland, dieses Mal mit Österreich als Gastland.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn des Konzertes um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind noch im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro unter www.muensterland-festival.de erhältlich.

Alle Veranstaltungen des Münsterland Festivals finden unter der geltenden Corona-Schutzverordnung statt. Es gilt die 3G-Regel.