Versteckt und unscheinbar steht in der Telgter Altstadt mit der „Alten Synagoge“ ein einzigartiges kulturgeschichtliches Zeugnis, eine von ganz wenigen noch erhaltenen ehemaligen Hof-synagogen Westfalens. Entstanden ist sie im frühen 18. Jahrhundert durch Umbau eines um 1500 errichteten Speichers. Noch bis um 1800 musste jüdisches Leben im Verborgenen stattfinden und Synagogen durften daher nur auf Hinterhöfen errichtet werden. Das Gebäude, eine der ersten errichteten Synagogen und einst Mittelpunkt einer großen jüdischen Gemeinde im Münsterland, erzählt eine vielfältige Sozial-, Religions- und Ortsgeschichte über jüdisches Leben in Telgte. Die ehemalige Synagoge wurde 1992 in die Denkmalliste der Stadt Telgte eingetragen.

Baumaßnahmen im April abgeschlossen

Die Eigentümerin des Gebäudes hatte sich entschieden, die ehemalige Synagoge restaurieren, instand zu setzen und in Teilen rekonstruieren zu lassen, um die Geschichte und Bedeutung des Gebäudes und seiner Funktion wieder ablesbar und zugänglich zu machen. Unterstützung erhielt sie durch verschiedene Player wie die Stadt Telgte und auch das Fachamt der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen. Mehrere Fördertöpfe konnten angezapft werden. Im April wurden die umfangreichen baulichen Maßnahmen abgeschlossen.

Pachtvertrag über angrenzendes Grundstück

Jetzt soll ein Nutzungskonzept erarbeitet werden. Am Donnerstagabend wurde vom Haupt und Finanzausschuss beschlossen, dass das Gebäude sowie eine dazugehörige Teilfläche aus dem Grundstück an der Emsstraße von der Eigentümerin über einen Pachtvertrag gegen Zahlung einer jährlichen Pacht zur Verfügung gestellt werden. Die Ausschussmitglieder begrüßten die Überlegungen der Verwaltung, im Rahmen des Tages des offenen Denkmals am 10. September eine „Öffnung“ des Gebäudes und einen kleinen Festakt durchzuführen, in dessen Rahmen das Gebäude symbolisch seiner Bestimmung übergeben werden kann und zudem Persönlichkeiten geehrt werden, die sich in der Erinnerungsarbeit an das jüdische Leben in Telgte außerordentlich engagiert haben.