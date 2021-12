Eiserkuchen zum Jahresabschluss

Den Jahresabschluss begeht das Religio am Freitag (30. Dezember) mit einem Tag der offenen Tür, an dem traditionellerweise Eiserkuchen im Herdfeuerraum gebacken werden. Das Museum ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist an diesem Tag frei. Pandemiebedingt können in diesem Jahr die Neujahrshörnchen nur gekauft und mitgenommen werden. Ein Verzehr vor Ort ist nicht möglich. Eiserkuchen werden in Norddeutschland, besonders im Münsterland, Emsland und Ostfriesland traditionell zu Neujahr zubereitet. Sie werden auch als „Piepkoken“ bezeichnet, da bei der Zubereitung mit einem alten Waffeleisen im Feuer ein fiepender Ton entsteht. Das Museum ist dann erst wieder am 1. Januar von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem 2. Januar gelten die normalen Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. Für den Museumsbesuch gilt die 2G-Regel.