Emshof fit für die Zukunft machen

Thomas Mosebach ist seit dem 1. August neuer Hofleiter des Schulbauernhofes Emshof und gleichzeitig auch hauptamtlicher Vorstand des Trägervereins. Er plant, zusätzliche Angebote am Nachmittag und Abend zu schaffen. Auch um zusätzliche Gelder für die Arbeit der Bildungseinrichtung zu generieren.

Der Schulbauernhof Emshof stellt sich neu auf. Hatte der Trägerverein bislang einen klassischen fünfköpfigen Vorstand und mit Ute Wichelhaus – sie wird künftig weiter als Projektkoordinatorin in der Einrichtung tätig sein – eine Geschäftsführerin, so hat der Verein seine Struktur nach Vorbild des Nabu geändert. Mit Thomas Mosebach wurde zum 1. August ein hauptamtlicher Vorstand berufen. Der 58-Jährige ist gleichzeitig Hofleiter der Bildungseinrichtung in der Bauerschaft Verth.