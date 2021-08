Engagement für die Kollegen

Schon vier Jahrzehnte ist Uwe Ludwig im Telgter Winkhaus-Werk beruflich zuhause.

Als 16-jähriger startete er am 1. August 1981 seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Nach seiner Facharbeiterprüfung fing er in der Werkzeuginstandsetzung an. Anschließend war er als Maschineneinrichter in der Vorfertigung tätig.

Mit der Zeit vergrößerte sich die Produktionsfläche und er wechselte als Werkzeugmacher in den Bereich Instandhaltung. Hier betreute er unter anderem Werkzeuge und Ersatzteile, lernte neue Mitarbeiter an und war Ansprechpartner für Auszubildende.

Der Jubilar ist gerne für Kollegen und Kolleginnen da. Daher engagiert er sich bereits seit seinem zweiten Ausbildungsjahr im Betriebsrat. Zehn Jahre lang war er sogar als hauptamtliches Mitglied freigestellt. Heute gehört neben der Arbeitnehmervertretung die Koordination der Winkhaus Ideenbörse für Verbesserungsvorschläge zu seinen Aufgaben. Zudem unterstützt er die Fachkraft für Arbeitssicherheit.