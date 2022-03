Entführung im Bundestag

Nachts im Bundestag geschehen die unmöglichsten Dinge, wenn man dem seit Jahren für bissig-humoristischen Ensemble der renommierten „Distel“ glauben darf. Die vielen Liebhaber feinster Sprachkunst wurden am Mittwochabend mit dem Stück von Martin Maier-Bode im Bürgerhaus bestens unterhalten, schließlich vereint das Werk aus gleich zwei möglichen Genres die „besten“ kabarettistischen Spitzen.

Mit einer geschlossenen Rahmenhandlung, die konkret im Bundestag mit festen Rollen spielte, war der Ablauf vorgezeichnet und darin integriert wirkten die einzelnen Nummern natürlich noch besser. Mit der Entführung eines relativ unbedeutenden CDU-Politikers, Fachmann für Kuhmilch, startete das nächtliche Unternehmen zweier vom politischen Geschehen frustrierter Bürger. Da es ihre erste Entführung war, musste der CDU-Hinterbänkler ihnen natürlich auf die Sprünge helfen, unter seiner Anleitung stellten sie erst einmal einen Forderungskatalog auf. Gregor Gysi als Bundeskanzler wurde da sofort wieder gestrichen, ebenso die Versprechen auf Besserungen aus den Wahlprogrammen aller Parteien. Die sind nach der Wahl ja sowieso nur peinlich.

Nancy Spiller, Sebastian Wirnitzer und Stefan Martin Müller zeigten sich bestens aufeinander abgestimmt. Ihr Entführungs-Polit-Thriller hatte schon Kultpotenzial. Und obwohl zwei im Osten beheimatete Politikverdrossene einen „westlichen“ Politiker festhielten, ging es eher um das Verhältnis zwischen den Ohnmächtigen und den Mächtigen. Zuerst als jugendliches Talent und nach vielen Jahren im Bundestag nur noch als Mitläufer in den Reihen der CDU gehandeltes Bundestagsmitglied, war er frustriert von seiner politischen Karriere. Aber ohne solche Mitläufer funktioniert der Apparat ja nicht.

Zwischen Politikverdrossenheit und Aktionismus fanden die Akteure jede Menge Stoff, um ihre schauspielerischen Qualitäten einzubringen. Die „Distel“ zählt nicht umsonst zu den besten Kabarettensembles der bunten Republik. Schon zu DDR-Zeiten war die 1953 vom Ostberliner Magistrat gegründete „Distel“ nicht ein kleines Mauerblümchen, sondern mit ihren unverhüllten DDR-Sticheleien ein Dorn im Auge der politisch Großköpfigen.

Da hat man auch nach der Wende einen Ruf zu verlieren, und so vereint die „Distel“ beste Köpfe der kabarettistischen Zunft direkt im Herzen Berlins am Bahnhof Friedrichstraße. Wenn man sich mit ihnen auf das Wagnis „Nachts im Bundestag“ einließ, erlebte man ein Feuerwerk kabarettistischer Kunst. Man konnte fast Mitleid bekommen mit den Politikern am Rande des Nervenzusammenbruchs und die Spitzen der Satire wirkten wie Sand im Getriebe des politischen Geschehens.

Grandios war auch die Nummer mit der Selbsthilfegruppe anonymer AfD-Wähler. Auf so etwas Skurriles muss man erst einmal kommen. Da ist unter der Regie von Jens Neutag ein kabarettistisches Meisterstück entstanden. 30 Jahre der Einheit zogen mit den Träumen und Wünschen vor dem inneren Auge vorbei, und was davon blieb, bot der „Distel“ jede Menge Stoff für ihre satirisch-kabarettistische Kunst. Vielleicht sind Funklöcher in Brandenburg ja auch eine Chance bei bundesdeutschem Bildungsnotstand und die Klimakatastrophe kann ja nicht so schlimm sein, wenn es überall noch den „Kaffee to go“ gibt.

Für den musikalischen Begleitpart waren Friedemann Matzeit an Gitarre und Schlagzeug sowie Guido Raschke am Klavier zuständig, waren die Lieder wie für „Distel“-Programme typisch mit Brillanz in den Handlungsablauf eingestreut.

Ein solcher Abend zeigte, dass man mit feinster Unterhaltung das Publikum zum Nachdenken bringen kann, ohne dabei seinen Qualitätsanspruch zu verlieren.