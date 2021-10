Entführung in verträumte Sphären

Nach dem Umzug der Kulturnomaden vom ehemaligen Rossmann-Laden in die Räumlichkeiten der Kornbrennerei kehrte der Telgter Kulturklassiker „Hörstunde“ wieder an seinen alten Platz zurück. Als vollen Erfolg können die Veranstalter des ersten Abends in diesen Räumlichkeiten das Konzert des Beckumer Trios „Triplewood“ verbuchen. Mit ihrem warmen Sound mit folkloristischen Anklängen und zum Teil getupften Songstrukturen geschah tatsächlich das, was in der Ankündigung versprochen wurde: Die Musiker entführten die Gäste in verträumte Sphären. Ein Gast drückte es in der Pause mit einem Augenzwinkern so aus: „Ich fühle mich total vertripled!“ Thom Niehaus, Franjo Kosek und Dieter van Stephaudt verzauberten das Publikum geradezu mit ihren selbst geschriebenen Instrumentalstücken und Songs mit zum Teil mehrstimmigen Gesang. So manches Stück wurde zum Soundtrack für eine Wanderung durch die schottischen Highlands und die Musik vermochte darüber hinaus, diese Stimmung zu visualisieren. Es ist schon ein Kunststück, wenn Musik beim Hören zum Film wird. Ähnliche Assoziationen entstanden bei dem Song über Paula Modersohn-Becker, die allein nach Paris ging (I´m alone) oder die Frau ohne Schatten. Auch das Trio selbst war sehr angetan von der Telgter Location; während in Kneipen Musik schnell in den Hintergrund gerate, sei die „Kornbrenne“ ein optimaler Ort für solche stimmungsvollen Klänge, so Thom Niehaus. Zudem sei das Telgter Publikum eine sehr aufmerksame und konzentrierte Hörerschaft. Und dass es sich bei dem Auftrittsort obendrein um eine Brennerei handelt, wurde als weiteres Plus gesehen; schließlich ist die Band nach einem schottischen Whisky benannt.

Und ein weiterer „Hörgenuss“ in schon in Sicht: Die nächste Hörstunde findet am 27. Oktober um 19:30 Uhr statt.