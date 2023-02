Entspannter Einkaufsbummel abseits des Trubels

Nach einer Corona-Unterbrechung gibt es in Telgte wieder einen verkaufsoffenen Rosenmontag mit etlichen Überraschungen in verschiedenen Geschäften.

Wer dem Karnevalstrubel am Rosenmontag in vielen anderen Städten und Gemeinden entgehen will, der ist wieder in Telgte richtig aufgehoben. Die Kaufmannschaft bietet wieder ganztägig einen verkaufsoffenen Rosenmontag an.

23 Geschäfte in der Altstadt unterstützen das Projekt ganz direkt, weitere haben zugesagt, entweder ganz oder teilweise die Ladentüren offen halten zu wollen. Und: Es wird in verschiedenen Geschäften wieder Überraschungen für die Bummler geben. Von Berlinern, über ein Glas Sekt bis zu anderen Aktionen haben sich einige der Kaufleute für ihre Kundschaft etwas einfallen lassen. Erstmals hat die Telgter Hanse den verkaufsoffenen Rosenmontag im Jahr 2017 angeboten.

Sowohl bei der Premiere als auch danach war die Aktion nach Angaben der Hanse-Vorsitzenden Walburga Westbrock ein voller Erfolg. Ob Telgter oder Besucher von nah und fern, viele hätten den Tag zu einem Bummel durch die Emsstadt genutzt. An diesen Erfolg will die Kaufmannschaft mit der Neuauflage nach der Corona-Unterbrechung anknüpfen. „Ein Besuch in Telgte lohnt sich aber nicht nur an diesem Tag“, sagt die Hanse-Vorsitzende, die genauso wie die anderen Gewerbetreibenden auf eine gute Resonanz hofft.

Beworben wird der verkaufsoffene Rosenmontag unter anderem mit Plakaten und Flyern. Die bieten auf der Rückseite zugleich eine Übersicht, welche Geschäfte sich direkt an der Aktion beteiligt haben.