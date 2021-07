Entspannung auf dem Wasser und beim Picknick

„Tourismus + Kultur“ hat ein neues Angebot kreiert: Gruppen ab zehn Personen können neben einer Kanutour nun auch ein vegetarisches Picknick dazu buchen. Außerdem besteht nach Angaben der Touristik-Fachleute neuerdings die Möglichkeit, sich mit einem Shuttlefahrzeug zurück zur Einstiegsstelle bringen zu lassen. Das wird von den Gästen wahrscheinlich sehr positiv bewertet, denn zuvor musste man den Rücktransport auf eigene Faust organisieren, entweder mit dem Rad oder Pkw.

In Kooperation mit dem Kanuverleiher Rucksack-Reisen und dem Bistro „Hannes am Herd“ ist das Paket als Halbtagesangebot konzipiert worden. Um 10 Uhr geht es am Anleger in der Nähe der Westbeverner Straße los. Zweieinhalb Stunden sind auf dem Wasser kalkuliert worden, bis die Gruppen im Bereich Handorf wieder die Boote verlassen.

Für den „kleinen Hunger“ zwischendurch gibt es für die Teilnehmer ein Picknickbag. Dabei handelt es sich um einen Kühlrucksack, der nach Angaben von „Tourismus + Kultur“ mit Stullen, Waffeln oder Bratlingen, einem Salat im Twist-off-Glas mit Holzlöffel, Obst, etwas Süßem und einem Kaltgetränk gefüllt ist.

Nachdem die Teilnehmer wieder in Telgte angekommen sind, steht ein gemütlicher Ausklang in der Altstadt zur Abrundung der Tour und des Tages auf dem Programm.

Für ein solches Komplettpaket berechnet „Tourismus + Kultur“ 41,50 Euro ohne einen Rad- oder Shuttletransport. Buchungen sind bei „Tourismus + Kultur“ entweder per Mail an tourismus@telgte.de oder unter

69 01 00 möglich.