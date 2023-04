„Er wurde aggressiver und sexualisierter“

So beschrieb am Donnerstag der Staatsanwalt die Tathandlungen im Verfahren gegen den Mann vor dem Landgericht in Münster. Weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Beschuldigte aufgrund seiner psychischen Erkrankung das Unrecht seines Handelns nicht erkannt haben könnte, wird in dem Sicherungsverfahren nun geprüft, ob eine dauerhafte Unterbringung in eine psychiatrische Klinik angezeigt ist. Derzeit befindet sich der 41-Jährige in vorläufiger Unterbringung.

