Erdbeerernte hat begonnen

Hof Gerbert in Westbevern

Die Erdbeererntezeit hat in Westbevern begonnen. Ermöglicht hat dieses Cornelius Gerbert vom Obst- und Spargelhof Gerbert mit modernen Anbaumethoden im Folientunnel. 60 davon auf einer Fläche von fünf Hektar hat er im Einsatz. Diese Schutzaufbauten, so der Westbeverner Unternehmer, verlängern nicht nur die Erntezeit bis Oktober. „Wir erhöhen dadurch auch die Menge hochwertiger und geschmacklich überzeugender Früchte. Auch erleichtert uns diese moderne Beerenkultur die Arbeit und schont die Natur.“ 30 Erntehelfer, hier Thomas Lydian, hat der Westbeverner Erdbeerproduzent im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass frische Erdbeeren schnell beim Verbraucher ankommen: „Über unseren Hofladen und unsere Verkaufsläden vor Supermärkten sowie über Wiederverkäufer und dem Großhandel gelingt uns das“, so Gerbert.