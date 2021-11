Erdgas wird teurer – Strom nicht

Zwei Jahre lang waren die Beschaffungspreise für für Strom und Erdgas konstant. Doch seit dem Sommer ging die Kurve nur noch steil nach oben. Die Höchststände wurden im Oktober erreicht. Der Gaspreis beispielsweise hat sich seit Sommer verdreifacht. Das spüren natürlich auch die Stadtwerke Ostmünsterland, die in Telgte, Ostbevern, Ennigerloh, Oelde, Sendenhorst und Drensteinfurt 34 000 Kunden mit Strom und 13 000 Haushalte mit Erdgas versorgen. Schließlich müssen sie beim Einkauf der Energieträger deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und trotzdem steigt im Jahr 2022 nur der Erdgaspreis, der Strompreis bleibt unverändert, teilten Stadtwerke Geschäftsführer Winfried Münsterkötter und Nico Hummel, Leiter der Privat- und Gewerbekundenabteilung, in einem Pressegespräch mit.

Erdgas wird brutto um 1,70 Cent pro Kilowattstunde teurer. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15 000 Kilowattstunden bedeutet dies eine monatliche Mehrbelastung von etwa 22 Euro – also 264 Euro im Jahr.

Unverändert bleibt der Gaspreis in der Grundversorgung für Privathaushalte. Zum 1. Januar 2021 war diesen Kunden einen Preisgarantie für 24 Monate bis zum 31. Dezember 2022 gegeben worden. „Daran halten wir uns natürlich“, sagte Münsterkötter.

Dass die Beschaffungspreise für Gas und Strom steigen hat mehrere Gründe. Zum einem zieht die Weltwirtschaft mit dem in Aussicht stehenden Pandemie-Ende an. Dadurch steigt die Nachfrage nach Strom, Gas und Öl. Zu anderen ist das Angebot an Erdgas auf dem Markt derzeit relativ knapp. Zum dritten sind die Erdgasspeicher in Deutschland nach dem relativ harten und langen Winter 2020/21 nicht so voll, wie sie einmal waren.

Die höheren Gasbeschaffungspreise schlagen auch auf den Strompreis durch, weil viel Strom durch Gaskraftwerke erzeugt wird. Dass der Strompreis dennoch stabil gehalten werden kann, hat zwei Gründe: Zum einen wirkt sich die vorausschauende Beschaffungsstrategie der Stadtwerke aus, die durch langfristige Verträge gekennzeichnet ist. Positiv macht sich zum anderen die Senkung der EEG-Umlage, mit der die Stromerzeugung aus erneuerbare Energien gefördert wird, bemerkbar.

Wer Fragen hat, kann sich unter

0 25 04/70 85935 im Kundencenter melden. Die Öffnungszeiten gibt es unter www.so.de/kontakt.