Ereignisreiches Vereinsjahr geplant

Höhepunkt im Vereinsjahr des Rasse-Geflügel-Zucht-Vereins Telgte und Umgebung ist die Vereinsschau am 5. und 6. November. Aber es steht noch einiges mehr im Terminkalender.

Die Vereinsschau am 5. und 6. November ist erneut der Höhepunkt für die Züchter-Mitglieder des RGZV im Jahr 2022. Einige hundert Tiere werden ausgestellt und bewertet.

Der Terminkalender des Rassegeflügelzuchtvereins Telgte und Umgebung (RGZV) ist gut gefüllt. Nun hoffen die Mitglieder, dass auch alles nach Plan laufen kann. Los geht es am 19. März mit der Kreisversammlung, die auf dem Hof Haverkamp, Loburg 39 in Ostbevern, stattfindet.

Einen Tag später (20. März) sind die Mitglieder des RGZV unter sich bei der Jahreshauptversammlung. Diese findet von 10 bis 12.30 Uhr ebenfalls auf dem Hof Haverkamp statt. Unter anderem stehen Wahlen zum Vorstand an. Anschließend ist ein offenes Beisammensein mit vielen Fachgesprächen vorgesehen. Am 15. Mai lädt der RGZV zu einem offenen Mitglieder-Treffen ein. Das Sommerfest mit Vogelschießen ist auf den 18. Juni terminiert. Tierbesprechung (25. September) und die Ausstellungsversammlung (14. Oktober ) schließen sich an.

Höhepunkt im Vereinsjahr ist die Vereinsschau am 5. und 6. November. Die Großveranstaltung mit 500 bis 700 Tieren findet wie gewohnt in der Reithalle des RFV „Gustav Rau“ Westbevern statt. Weitere Termine und nähere Informationen zu den Terminen werden kurzfristig bekanntgegeben.

Der Vorstand des RGZV weist ausdrücklich darauf hin, dass es aufgrund des dynamischen Pandemie-Geschehens zu allen Veranstaltungen kurzfristige Änderungen oder sogar Absagen geben kann.