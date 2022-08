Erfolgreich auf Schnäppchenjagd

Heike Schäperklaus aus Lengerich gehörte zu den zahlreichen Besuchern auf dem vierten Westbeverner Frauen-Flohmarkt „Open-Air Moonlight Shopping“, die mit dem Vorhaben zum alten Schulhof in Vadrup gekommen waren, etwas Passendes mitzunehmen. Sie schaute bei der Auswahl genau hin, warf auch noch einen Blick in den vorgehaltenen Spiegel der Verkäuferin, um das Kleidungsstück zu bekommen, was ihr vorschwebte.

„Ich bin das erste Mal hier auf diesem Frauen-Flohmarkt. Es ist alles gut organisiert. Die Auswahl ist groß, es ist für jeden etwas vorhanden“, sagte Heike Schäper­klaus und hob auch die gute Atmosphäre der Veranstaltung hervor: „Ich werde beim nächsten Frauen- Flohmarkt wieder hier sein.“

Auf dem vom Westbeverner Krink organisieren Flohmarkt wurden Kleidung, Schuhe, Schmuck, Bücher, Deko und einiges mehr angeboten. Cindy Laukötter, die dieses Mal die Hauptorganisation inne hatte und von Stefanie Hardes, Bianca Jansen-Ahlbrandt, Nicole Bäumer und Tanja Kaffille unterstützt wurde, freute sich über den guten Zuspruch: „Das macht Spaß, wenn man so viele Interessierte auf dem Frauen-Flohmarkt sieht. Wir sind zufrieden, die Verkäuferinnen und Verkäufer sicherlich weitgehend auch.“

Die Einnahmen des Standgeldes sind für das Kürbisschnitzen im Herbst vorgesehen. So wird dann von den Kindern nur ein kleiner Betrag von zwei Euro für das Kürbisschnitzen genommen werden müssen, blickten die Verantwortlichen bereits voraus. Am 11. Oktober findet das Schnitzen des Krinks mit Maren Rösmann um 15.30 Uhr an der alten Vadruper Schule statt.