Ergebnisoffen in die weiteren Planungen

Das „Haus der Musik und Begegnung“ hat eine weitere Hürde genommen. Nach kürzerer Beratung votierte auch der Haupt- und Finanzausschuss für das Projekt. Wie bereits berichtet, soll am jetzigen Standort des Hauses der Musik am Emstor ein Neubau entstehen, der perfekt auf die Bedürfnisse der Musikschule zugeschnitten sein soll. Zudem soll in dem Gebäude eine öffentliche Toilette untergebracht werden.

Keine Mehrheit fand Marian Husmann (Grüne) für seinen Vorschlag, die Verwaltungsvorlage dahingehend zu ändern, dass das Gebäude „bezugsfertig durch einen Generalunternehmer erstellt und an die Stadt übergeben“ werden solle. Das ging vielen anderen Politikern zu weit. „Wir sollten uns zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht so festlegen“, sagte beispielsweise Bürgermeister Wolfgang Pieper. Es gehe lediglich um einen Grundsatzbeschluss, die genaue Ausgestaltung solle in den nächsten Schritten erfolgen.

„Wir sollten nicht am Text herumfummeln“, war auch die Meinung von Karin Horstmann (FDP). Sie betonte, dass das Projekt ein sehr gutes Signal an die Eltern, Kinder und Lehrer der Musikschule sei. Das war auch die Meinung von Christoph Boge (CDU) und Klaus Resnischek (SPD). Beide betonten ebenfalls, dass es das Ziel sein müsse, einen von allen mitgetragenen Grundsatzbeschluss zu fassen. Die genauen Feinheiten seien Themen für weitere Beratungen.

Sabine Grohnert (Grüne) erläuterte den Vorstoß von Marian Husmann. „Wir sollten auf jeden Fall Herr im eigenen Haus bleiben.“ Das sei das Ziel ihrer Fraktion. Zum Hintergrund: Wie berichtet gibt es auch (Vor-)Überlegungen, das Grundstück in Erbpacht an einen Investor zu vergeben und am Ende das neue Haus der Musik zu mieten.