Erhalt und Pflege von 832 Kriegsgräberstätten

Am Dienstagmorgen hat dafür eine Haus- und Straßensammlung in Telgte begonnen – durchgeführt von Soldaten aus der Lützow-Kaserne in Handorf.

Die Fäden laufen im Telgter Rathaus bei Marc-André Spliethoff zusammen. Die Sammler erhielten dort eine kurze Einweisung. Dann machten sie sich mit ihren Sammelbüchsen zunächst auf den Weg nach Westbevern und Vadrup, wo Zweierteams – Sammlerausweisen ausgestattet – die einzelnen Straßen abliefen und um Spenden baten. Am Mittwoch und Donnerstag sind sie in Telgte unterwegs. Am Ende der drei Tage kommen die Sammler zurück ins Rathaus. Marc-André Spliethoff wird die verplombten Büchsen öffnen und den Betrag an dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge überweisen.