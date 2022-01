Erinnerung in den Alltag mitnehmen

Mit einer Gedenkfeier wolle man auf die lange Zeitspanne von 400 Jahren Zusammenlebens von Juden und Christen hinweisen und an das jüdische Leben in der Stadt erinnern. Anlass war der 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.

Der Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt, gequält und getötet wurden, gedachten am Donnerstag etliche Besucher bei einer Gedenkfeier in der Clemenskirche. Der hiesige Verein „Erinnerung und Mahnung“, das Rochus-Hospital und die Pfarrgemeinde St. Marien hatten gemeinsam anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages zum 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zu einer berührenden Stunde eingeladen.

Besonders eindrucksvoll war die durchgängig laufende Fotopräsentation einiger früher in der Emsstadt lebender Menschen sowie der Stolpersteine, die im Pflaster der Telgter Innenstadt sichtbar sind. Die Bilder machten nachdenklich und ließen quasi eine Beziehung zwischen den Menschen und den Besuchern der Gedenkfeier entstehen.

Vierköpfiges Orga-Team

„Besonders wollen wir uns an diejenigen erinnern, die in der NS-Zeit in unserer Stadt Opfer der Verfolgung wurden, weil sie Juden oder Sinti waren oder weil sie als geistig behinderte oder psychisch Kranke als lebensunwert galten“, so Dr. Barbara Elkes vom Organisatoren-Team der Veranstaltung in ihrer Begrüßung. Mit der Gedenkfeier wolle man auf die lange Zeitspanne von 400 Jahren des Zusammenlebens von Juden und Christen hinweisen und an das jüdische Leben in der Stadt erinnern.

Das gelang den Organisatoren – neben Barbara Elkeles waren noch Peter van Elst, David Krebes und Michael Schmitt in die Gestaltung involviert – gut.

Peter van Elst gab eine Einführung in die Bedeutung des Gedenktages. „Wir können und dürfen nicht über diese Zeit hinwegsehen“, forderte der Sprecher. Zeichen der Zivilgesellschaft in Telgte seien die Stolpersteine, „der Pfad gegen das Vergessen, eine Spur zu den Mitmenschen“. Die Erinnerungsaufgabe, so van Elst in der späteren Psalmlesung, müsse man erkennen und begreifen und in die Alltagswelt mitnehmen.

Als Impuls wurden die Besucher dazu eingeladen, einen an ihren Sitzplätzen liegenden hellen Kieselstein in eine vor dem Altarraum aufgestellte gläserne Vase zu legen. Die Steine werden später an der Gedenkstele in der Königsstraße abgelegt.

Komplettiert wurde die Veranstaltung mit musikalischen Klängen von David Krebes und Kantor Michael Schmitt, während und nach der Zusammenkunft. Still und andächtig verließen die Besucher anschließend das Gotteshaus.