Erinnerungen werden wach

Klassentreffen – das klingt bei den Ehemaligen wie Musik in den Ohren. Um dabei zu sein, kamen sie aus Lippstadt, Telgte, Altenberge, Dülmen, Westbevern und Steinhagen, um auf dem Tennenhof in Gelmer in gemütlicher Runde zu klönen oder Erinnerungen aus vergangenen Zeiten wieder wach werden zu lassen. Das letzte Klassentreffen des Entlassungsjahrgangs 1956 der ehemaligen Volksschule Vadrup lag immerhin schon 36 Jahre zurück.

„Es war wieder an der Zeit“, meinte Marlies Gozemba (geb. Nathmann-Nahrup). Sie, die in Steinhagen wohnt, nahm die Sache in die Hand, wälzte in Telefonbüchern, suchte auch auf andere Art mögliche Adressen, um die Einladungen an die früheren Mitschüler zu bringen. Unterstützung fand sie im ehemaligen Klassenkameraden Karl-Heinz Gülker.

Auf dem Tennenhof angekommen – dort ist auch die ehemalige Mitschülern Hedwig Hohelüchter (geb. Nünning) zu Hause – mussten einige doch zwei Mal hinschauen, wen sie vor sich hatten. Bei einem zünftigen Essen im Tennenhof blickte man dann auf die gemeinsamen Schuljahre zurück. „Die früheren Lehrpersonen August Beckmann, Anna Dömer und Frau Voss haben uns sehr viel Wissenswertes beigebracht, das uns auch im Berufsleben weitergeholfen hat“, waren sich die Versammelten einig.

Zum Programm gehörten auch ein Besuch am alten Schulstandort sowie ein Abstecher in den Saal von Piesers Gasthaus und dann in die einst neu gebaute Schule, die inzwischen auch schon wieder der Vergangenheit angehört. Dort sind heute unter anderem der Kindergarten „Sternenzelt“ und die Fahrradwerkstatt untergebracht. Ein Wandel der Zeit, den die Schülerinnen und Schüler von einst auch bei einem kleinen Rundgang erlebten.

Das nächste Treffen soll, schon im nächsten Jahr stattfinden. Aus gegebenen Anlass: Dann sind 75 Jahre nach der Einschulung vergangen. „Ein Jubiläum, das man feiern muss“, so Marlies Gozemba, bei der dann auch wieder die Fäden der Organisation zusammenlaufen.