Erlebnis Tannenbaumschlagen

Öfter mal was Neues: Aller Jahre wieder wird ein künstlicher Weihnachtsbaum in der Kita Emspiraten geschmückt. Dieses Jahr sind die Kinder allerdings von der Familie Gerbert eingeladen worden, ihren eigenen Tannenbaum für die Kita selbst zu schlagen.

Rahmenprogramm

„Für unsere Kinder war es ein besonderes Event. Sie durften sich einen Baum in der wunderschönen Schonung aus eigenem Anbau in Westbevern aussuchen und unter fachkundiger Anleitung von Henning Gerbert absägen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung.

Im Anschluss an die Aktion wurden die Kinder noch mit Plätzchen, Waffeln, Kinderpunsch und Popcorn verwöhnt. Ein absolutes Highlight, war die Hüpfburg, die für einen Riesenspaß bei den Kindern sorgte.