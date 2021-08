Erlebnisreiche Ferien auch ohne Lager

Sieben Tag voller Kreativität, Sport, Spiel, Spaß und Unterhaltung bietet die Katholische junge Gemeinde (KjG) derzeit 34 Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Gerade nach der langen Zeit an Einschränkungen und der damit verbundenen Absage eines Ferienlagers in den Niederlanden wurde diese Alternative von den Kindern mit Begeisterung aufgenommen. Lagerleiterin Lea Kofoth bedauerte es, dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten: „Die Inzidenzstufe liegt derzeit im Kreis Warendorf bei 1. Die Teilnehmerzahl war also begrenzt und wir mussten Absagen erteilen. Das bedauern wir sehr.“

„Endlich wieder gemeinsam etwas erleben und richtig toben“, jubelten die Kinder als sie auf dem Milchhof Fockenbrock ihre acht Zelte aufschlugen. „Heute zum Auftakt“, so erzählt Lea Kofoth am Samstag, „haben wir uns erst einmal alle getestet. Die täglichen Corona-Tests gehören bis Freitag täglich zum Pflichtprogramm“, macht sie deutlich, dass die Coronaauflagen strengstens befolgt werden. Leider habe das in diesem Jahr zu mehr Aufwand in der Vorbereitung geführt. So hatte das KjG-Team die geplante Ferienfreizeit in den Niederlanden bereits im Mai abgesagt, sich dennoch aber dazu entschlossen, ein Lager-Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. „Das ist ein Experiment und stellt uns vor große Herausforderungen, denn ein Ferienlager mit Jugendherberge auf Telgte zu übertragen ist nicht einfach.“ Zumal es für die Kinder keine Rückzugsorte gebe wie das in einer Jugendherberge der Fall gewesen wäre, so die Lagerleitung.



Der Dank für die tolle Umsetzung gehe an das gesamte Team sowie an die Kreisverwaltung und an die Stadtranderholung für die Bereitstellung von immerhin rund 400 Coronatests. Im Vorfeld hatten sich Betreuerinnen und Betreuer schulen lassen, um auch diese Auflagen optimal zu erfüllen. Nach den ersten beiden Tagen zeigte sich Lena Kofoth sehr zufrieden. „Bis jetzt hat alles prima geklappt und ich bin sicher, dass sich dieses bis Freitag auch so fortsetzen wird.“ Das Tagesprogramm beginnt um acht Uhr und endet gegen 17 Uhr.

Am Samstag trafen sich Kinder und das Betreuerteam zunächst im Pfarrzentrum St. Johannes. Zum Kennenlernen gab es erst einmal ein Bilderquiz. Mit dem Fahrrad fuhren alle anschließend zum Hof Fockenbrock, wo die Zelte aufgeschlagen wurden. Zwischen den Zelten sorgte am Abend eine Leinwand Kinovergnügen. Am gestrigen Sonntag frühstückten Kinder und Betreuerteam gemeinsam. Den Gottesdienst feierten sie zusammen mit Pastoralreferentin Barbara Kockmann. Mit dem Fahrrad ging die Tour zurück zum Pfarrzentrum St. Johannes, wo der zweite Ferientag mit dem Gesellschaftsspiel „Stratego“ endete. Am heutigen Montag sind Workshops geplant:

Basteln, Fußball, tolle Abenteuer im Escape Room und „Wir räumen Telgte auf!“. Bei diesem Workshop gehen die Teilnehmer täglich jeweils zwei Stunden lang mit einer Greifzange ausgestattet durch Telgte und sammeln Müll auf. Das Mittagessen nehmen Betreuerteam und Kinder gemeinsam ein. Die Küche des Rochus-Hospitals sorgt täglich für das leibliche Wohl. Nachmittags gibt es Gruppenspiele.

Auch drei Abendveranstaltungen sind geplant: Zwei Mottopartys und ein Quizwettbewerb sind vorgesehen. Am Mittwoch wird ein Ausflug unternommen. Ein reichhaltiges Aktion- und Unterhaltungsprogramm sorgt für viel Abwechslung und erlebnisreiche Ferien.