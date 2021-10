Erneuerung der Mischwasserkanäle

Am Münstertor wird durch die Abwasserbetrieb TEO die Mischwasserkanalisation saniert. Die Arbeiten umfassen die Renovierung mehrerer Mischwasserrohre mittels Schlauchliner und punktueller Reparaturverfahren. In Teilen wird in offener Bauweise auch die hydraulische Leistungsfähigkeit des Abwassersystems ausgebaut. Zusätzlich wird ein neues Schachtbauwerk errichtet. Durch die Arbeiten wird es nach Angaben des Unternehmens zu Einschränkungen für die Anlieger kommen. Mit der Baustelleneinrichtung wird am heutigen Montag begonnen. Die Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich 16 Wochen in Anspruch nehmen. Für die Beeinträchtigungen während der Bauphase bittet die Abwasserbetrieb um Verständnis.