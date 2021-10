Erneuter Wechsel an der Spitze

In der Stadtverwaltung steht ein erneuter personeller Wechsel in der Führungsebene an – und das erneut im Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt. Denn Amtsleiter Christian Korte wird zum 31. Dezember die Verwaltung verlassen. Offiziell verabschiedet wird er bereits am Donnerstag (17 Uhr im Bürgerhaus) anlässlich der Ratssitzung.

Erst im April vergangenen Jahres hatte Christian Korte die Nachfolge von Markus Weber angetreten, der ebenfalls nur ein kurzes „Gastspiel“ in der Emsstadt gegeben hatte. Er nahm nach nur etwas mehr als einem Jahr am 1. November 2019 eine neue Aufgabe bei der Stadt Münster an. Zuvor hatte Weber die Nachfolge von Reinold Ginski angetreten, der viele Jahre die Bauleitplanung und viele weitere Bereiche in diesem zentralen Amt gelenkt hatte.

„Ich habe mich schweren Herzens aus privaten Gründen zu diesem Schritt entschieden. Telgte ist eine tolle Stadt, in der es in den kommenden Jahren noch spannende Herausforderungen gibt. Meine eigenen Qualitätsansprüche an die Arbeit lassen sich zeitlich jedoch nur schwerlich mit den Herausforderungen einer jungen Familien vereinbaren, wenn beide Partner einer anspruchsvollen Beschäftigung nachgehen“, betonte Christian Korte auf WN-Anfrage. „Ich bin zuversichtlich, dass ich auch nach meiner Zeit in Telgte eine spannende neue Beschäftigung finde, in der sich Familie und Beruf gut kombinieren lassen.“

Bürgermeister Wolfgang Pieper kündigte bereits an, dass er Christian Korte im Rahmen der Verabschiedung innerhalb der Ratssitzung für sein Engagement seit April 2021 für die Stadt Telgte danken und einige persönliche Worte an ihn richten wolle.

Auch zum weiteren Prozedere sagte Pieper bereits etwas: Die Fachbereichsleitung soll so zügig wie eben möglich wieder besetzt werden. „Dazu haben wir aber auch strukturelle Änderungen in der Aufgabenwahrnehmung geprüft und mit den Fraktionen vorbesprochen“, sagte Pieper. Beschlossen sei zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nichts, denn kurzfristig stünden weitere Gespräche an.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Christian Korte ist davon auszugehen, dass die Stadt einen ähnlichen Weg wie bei den beiden vorangegangenen Stellenausschreibungen beschreitet. Die Auswahl geeigneter Bewerbern hatte jeweils im Rahmen eines ganztägigen Assessment-Centers stattgefunden.