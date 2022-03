Erreichbarkeit der Regionen wichtig

Der geplante Ausbau der B51 zwischen Handorf und Telgte ist der Bürgerinitiative „B51 Telgte“ bekanntlich in Dorn im Auge. Die Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Zweispurigkeit der B51 in dem genannten Gebiet einsetzt, traf sich nun mit Thomas Harten, Geschäftsführer im Bereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer (HWK) und Thomas Rohloff, Referent Regional- und Strukturpolitik bei der HWK.

Harten machte laut einer Pressemitteilung der BI die Verantwortung der Handwerkskammer nicht nur für die Inhaber der Handwerksbetriebe, sondern genauso für die Mitarbeitenden der Betriebe deutlich. Bezogen auf die anstehende Thematik meint er: „Es besteht ein Defizit in der Mobilitätsvernetzung sowohl zwischen den Kommunen des östlichen Münsterlandes als auch zwischen den Oberzentren Münster und Bielefeld.“ Wesentliche Voraussetzung für die regionale Wirtschaftsentwicklung des Handwerks sei eine gute Mobilität innerhalb der Teilregionen und zwischen diesen.

Das sieht die BI in der Mitteilung genau so. Die Handwerksbetriebe der Region könnten ihren Aufträgen nur gerecht werden, wenn sie zuverlässig und pünktlich beispielsweise an den Baustellen ankommen und wenn die Rückfahrten stressfrei, also staufrei seien.

In den Augen der BI gehören die Handwerksbetriebe sicherlich zu der Berufsgruppe, die mit ihren Betriebsfahrzeugen auf das Straßennetz angewiesen ist. Aber der Fokus der BI Telgte liegt ganz eindeutig auf der Minimierung der Pendlerverkehre. „Und das kann nur durch einen zeitnah optimierten Umweltverbund einschließlich der Errichtung von Mobilitätsstationen in oder um Telgte herum erfolgen“, heißt es in der Mitteilung. Viele Pendlerinnen und Pendler würden gerne umsteigen, wenn es denn zuverlässige und gute Möglichkeiten geben würde.

„Das wiederum sehen auch die Vertreter des Handwerks so: Der Umweltverbund muss gestärkt werden; dies ist ein längerer Prozess, der jetzt intensiv verfolgt werden muss“, schreibt die Bürgerinitiative weiter. Auch sei von Seiten der HWK gesagt worden, dass größere Eingriffe in die Natur nur dann erfolgen dürften, wenn dies zu einer tatsächlichen Verbesserung von Erreichbarkeiten führe. Nach all den vielen Gesprächen meint dazu Werner Allemeyer: „Der Prozessionsweg ist mittlerweile bei fast allen sakrosankt.“

Klare Diskrepanzen in der Einschätzung des Ausbaus blieben aber bestehen. Die Vertreter der HWK sähen nach Ansicht der BI die Notwendigkeit einer leistungsfähigeren Verbindung zwischen den regionalen Zentren durch den Ausbau bei Telgte und die Umgehungen um Warendorf, Beelen und Herzebrock.

Dem widerspricht die BI: „Die aktuellen Verkehrszahlen im Bereich Handorf/Telgte geben einen Ausbau gar nicht überzeugend her.“ Daher werde auch aktuell von der Stadt Münster ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses solle explizit eine Erweiterung des Prognosehorizontes unter Einbezug gesellschaftlicher Veränderungstendenzen (Stichworte „Life Balance“ oder Home Office) enthalten.

Zusammenfassend stellt die Bürgerinitiative fest: „Jedes Gespräch fördert neue Impulse, neue Argumente und neue Sichtweisen zu Tage, die immer wieder ‚eingepreist‘ werden sollten – wenn möglich, von allen Seiten!“