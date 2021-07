Ersatz für die Bibergruppe

Befragungen, Nachforschungen und sogar eine Belohnung für die Wiederbeschaffung der von Unbekannten entwendeten Bibergruppen-Skulptur auf dem Dorfplatz haben nicht zu dem erhofften Ergebnis geführt. Daher hat nun die Suche nach einem passenden Biberersatz begonnen.

Die Skulptur aus Bronze, ein Werk des Künstlers Rudolf Breilmann, befand sich eingebettet in einem Beet mit Blumen und Sträuchern, das von Ehrenamtlichen gepflegt wird und sich in unmittelbarer Nähe der über die Bever führenden Holzbrücke befindet. Doch seit Mitte Dezember fehlt von dem Kunstwerk jede Spur. Die Bibergruppe hatte für Westbevern – abgesehen vom künstlerischen und materiellen – auch einen hohen ideellen Wert. Sie wurde der Stadt vom Landesamt für Agrarordnung gestiftet und am 13. Juni 1990 anlässlich der Einweihung des Dorfplatzes in Westbevern offiziell übergeben. Ein einmaliges Werk, für das in der seinerzeit gefertigten Kunstgießerei Schwab in Münster-Sprakel keine Gussform mehr vorhanden ist. Somit ist ein Nachguss nicht mehr möglich.

Lokale Künstler angesprochen

Ein Biberersatz soll aber auf der derzeit leeren Fläche im Beet platziert werden, um wieder für ein rundes Bild zu sorgen. „Bei virtuellen Vorstandssitzungen in der letzten Zeit ist ausführlich über diese Angelegenheit diskutiert worden“, berichtet Gunther Thieme, Abteilungsleiter der Krinkrentner im Westbeverner Krink. Das Ergebnis war einstimmig. Regionale oder lokale Bildhauer und Steinmetze sollen ein neues Kunstwerk schaffen. Aus Telgte kamen dafür Christoph Düsterhaus, Tatjana Scharfe und Friedo Schange in Betracht.

Auch die Stadtverwaltung nahm diesen Vorschlag positiv auf. „Unserem gehegten Wunsch, die Angelegenheit selbst durch den Krink in die Hand nehmen zu wollen, kam die Verwaltung dankenswerterweise sehr entgegen“, so Gunther Thieme. Der Krink ist also jetzt der offizielle Organisator. Beim Gespräch mit der Stadt stellte sich Thieme als „Projektleiter Biber“ zur Verfügung.

Einwohner sollen entscheiden

Im Juni suchte Gunther Thieme die Künstler zu einem zunächst unverbindlichen Gespräch auf, um abzuklären, ob sie grundsätzlich bereit seien, an einem solchen Projekt teilzunehmen. Sie stimmten zu.

Bis zur ersten Hälfte August sollen die Entwürfe beim Krink abgegeben werden und am 21. oder 22. August – eventuell auch im Beisein der Künstler – auf dem Dorfplatz öffentlich vorgestellt werden. Bei dieser Gelegenheit sollen die Einwohnern wählen können, welchem Entwurf sie dem Vorzug geben. „Von diesem Vorgehen versprechen wir uns, dass alle Bürger Westbeverns in die Entscheidungsfindung eingebunden werden“, erklärt Gunter Thieme. Genauere Informationen über die Art der Veranstaltung und die Präsentation der Entwürfe folgen kurz vor der Veranstaltung.