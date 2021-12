Erschwertes Arbeiten für guten Zweck

Rund 5000 Euro wird die Lepragruppe der kfd St. Clemens am Jahresende an die deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe überweisen können.

Das Jahr ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber Gertrud Riemann und die anderen Mitglieder der Lepragruppe der kfd St. Clemens haben bereits Bilanz gezogen. Denn der Erlös des Adventsbasars, der wegen Corona nur an einem Tag stattfand, ist ausgezählt. Und auch die anderen Ergebnisse der Verkaufsaktionen liegen weitgehend vor.

„Wir werden am Ende des Jahres rund 5000 Euro für den guten Zweck an die deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe überweisen können“, sagt Gertrud Riemann. Rund 3500 Euro kamen alleine am Basartag zusammen. Hinzu kommen mehr als 500 Euro, die in den vergangenen Tagen durch einen weiteren Verkauf in einem ungenutzten Geschäftslokal an der Münsterstraße erzielt werden konnten, sowie weitere Einnahmen durch andere Verkäufe während des Jahres.

Gertrud Riemann und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind schon ein wenig stolz auf dieses Ergebnis, denn Corona und seine Auswirkungen haben ihnen die Arbeit für die gute Sache nicht leicht gemacht. Vor allem die Reduzierung des Basars auf lediglich einen Tag hat die Einnahmen gegenüber den Vorjahren schmelzen lassen. Hinzu kam die Tatsache, dass es keine Cafeteria geben konnte. Speziell der Kuchenverkauf war immer ein „Gewinnbringer“.

Der Renner bei den Waren waren wieder einmal handgestrickte Socken in allen Größen und Farben. „Die sind seit Jahren heiß begehrt“, weiß Anneliese Stricker, die ebenfalls zum Kernteam der Gruppe gehört. Marmeladen aller Art, einige Kunden nehmen eine weite Anreise auf sich, um den süßen Aufstrich zu bekommen, sowie Liköre, Körnerkissen und auch selbst gestrickte Handschuhe sind ebenfalls immer sehr beliebt.

Zehn Tage lang hatte das Team der Lepragruppe im Hause Stricker an der Münsterstraße die Möglichkeit, derzeit leerstehende Geschäftsräume für einen weiteren Verkauf zu nutzen. Auch dieses Angebot kam an, und auch wenn ab dieser Woche der Verkauf eigentlich eingestellt ist, Interessierte können sich noch an Anneliese Stricker wenden. Nach telefonischer Voranmeldung unter

1831 besteht die Möglichkeit, passend zum baldigen Weihnachtsfest noch das eine oder andere Geschenk zu erwerben – und letztlich damit das Jahresergebnis noch ein wenig zu steigern.