Erste Eindrücke vom Skulptur-Rohling gewinnen

Der Steinrohling aus Baumberger Sandstein für die neue Skulptur auf dem Dorfplatz in Westbevern ist beim Künstlerpaar Tatjana Scharfe und Friedo Schange in Telgte eingetroffen. Er kann auf der „Skulptur-Rad-Tour & offener Garten“, zu der der Westbeverner Krink alle Bürgerinnen und Bürger einlädt, besichtigt werden. Das Künstlerpaar gibt einige Erläuterungen.

Die Neugier auf die neue Skulptur, die den Dorfplatz verschönern soll und die gestohlene bronzene Biberskulptur, die seit dessen Fertigstellung den Dorfplatz in einem Beet in der Nähe der Fußgängerbrücke seit 1990 schmückte, ist groß. Wann der Steinrohling aus Baumberger Sandstein seinen Platz im unmittelbaren Umfeld der früheren Biberskulptur einnimmt und feierlich eingeweiht wird, ist noch offen. Er ist aber bereits beim Künstlerpaar Tatjana Scharfe und Friedo Schange in Telgte eingetroffen.

Beide wünschen sich eine rege Teilnahme interessierter Bürger an der Entwicklung der Bildhauerarbeiten. Einen ersten Anblick der Skulptur vor Ort in Telgte ermöglicht der Westbeverner Krink, der am Samstag (18. Juni) zur „Skulptur-Rad-Tour & offener Garten“ zur Werkstatt des Künstlerpaares in Telgte „Süd-Ost“ einlädt. „Mitfahren können nicht nur die Krink-Mitglieder, sondern alle, die Interesse haben“, betont Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Krinks. Start für Groß und Klein ist um 14.30 Uhr am Speicher auf dem Dorfplatz.

Die Leitung hat Gunther Thieme inne. Tatjana Scharfe und Friedo Schange geben Erläuterungen zum Werdegang der Skulptur. Das Relief zeigt nach der Bearbeitung des Sandsteins den Kirchturm, Speicher und Haus Langen sowie die durchflißende Bever. Die neue Skulptur ist voll finanziert durch die Versicherungssumme der entwendeten Biberskulptur und Spenden. Die Firma Wietkamp hat sich bereiterklärt, die Skulptur aufzustellen.