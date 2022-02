Erste Hilfe lernen trotz Corona

Telgte

Wer an einem Erste Hilfe-Kurs teilnimmt, kann im Notfall kompetent reagieren und Menschenleben retten. Derartige Kurse für Freizeit und Beruf bieten sowohl der Malteser Hilfsdienst als auch das Deutsche Rote Kreuz an – auch in Coronazeiten, allerdings mit entsprechenden Hygienekonzepten.

Von Bernd Pohlkamp