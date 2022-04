Erste Ukrainer beziehen Turnhalle

Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beziehen am Donnerstag die Zweifachhalle am Schulzentrum.

Die Betten befanden sich am Mittwoch um die Mittagszeit noch auf der Autobahn. Und doch: Die ersten ukrainischen Flüchtlinge beziehen am Donnerstag die eiligst umgebaute Zweifachhalle am Schulzentrum. 96 Personen können dort Platz finden. 24 etwa 15 Quadratmeter große Räume sind geschaffen worden. Außerdem gibt es neben den Sanitärräumen einen Aufenthaltsbereich zum Essen, ein Spielzimmer sowie einen TV-Raum. Windeln, Babynahrung, Toilettenpapier und viele Dinge, die Menschen fürs tägliche Leben benötigen, aber auf einer Flucht nicht mitnehmen können, stehen bereit.