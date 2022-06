Erste weibliche Doppelspitze bei den Grünen

Erstmals in der Geschichte der Telgter Grünen gibt es laut einer Pressemitteilung eine weibliche Doppelspitze: Bei ihrer Mitgliederversammlung wählten sie Tatjana Scharfe zur Co-Sprecherin. Sie führt nun mit Katja Behrendt die Partei an. Scharfe löst Marian Husmann ab, der nach acht Jahren in der Position als Sprecher mehr Zeit für seine Familie haben und sich politisch erst mal auf seine Funktionen in Rat und Kreistag konzentrieren möchte.

Katja Behrendt, seit vergangener Woche auch Sprecherin des grünen Kreisverbandes, zog eine positive Bilanz der vergangenen acht Jahre: „Marian, wir sind voll des Lobes. Du bist und warst für uns im Ortsverband eine große Bereicherung. Vielen Dank, dass du dich als Sprecher acht Jahre für die Grünen in Telgte eingesetzt und viel Zeit investiert hast.“

Die Schwerpunkte der beiden

Ein Grußwort ließ Fraktionssprecherin Sabine Grohnert ausrichten, die selbst an der Versammlung nicht teilnehmen konnte: „Marian ist ein Motivator, ein Antreiber, sehr interessiert, mit viel Wissen, engagiert und eine Stütze. Er hat uns Dinosaurier mit ins digitale Zeitalter genommen.“

Einen gemeinsamen Schwerpunkt haben Tatjana Scharfe und Katja Behrendt im Bereich der Ökologie, wobei Scharfe ihren Fokus auf die naturgerechte Einrichtung des städtischen Raumes legt und Behrendt den Naturschutz, die aufkommende Wasserproblematik und die Klimafolgenanpassung im Blick hat.

„Ein weiteres Thema liegt mir aber immer am Herzen“, so Tatjana Scharfe. „Ich möchte alle Frauen ermutigen, sich einzusetzen und mitzumachen.