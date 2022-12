Erster Meilenstein der Telgter Energiewende

Seit ziemlich genau 25 Jahren stehen die ersten Windräder in der Bauerschaft Bester Feld und in Raestrup. Das erste Exemplar wurde seinerzeit an der Gaststätte Büscher errichtet, wenig später ein weiteres auf dem Grund der Familie Große Dankbar. Die zieht nach einem Vierteljahrhundert eine Bilanz.

Als vor 25 Jahren in Raestrup die ersten beiden Windräder liefen, ahnte noch niemand wie sich die Landschaften durch den Siegeszug der Windenergie verändern würden. Sechs Windenergieanlagen drehen sich im „Windpark Raestrup/Bester Feld“. Sie erwirtschaften mit weiteren rund 28.000 Windrädern in Deutschland etwa 13 Prozent des Stroms.

Ein Meilenstein für die Energiewende und auch eine über 25-jährige Erfolgsgeschichte, die in Telgte 1997 begann, als sich zunächst an der Gaststätte Büscher ein kleines Windrad drehte und im selben Jahr auf dem Feld der Familie Große Dankbar am mit 75 Metern höchsten Punkt von Telgte, ein 65 Meter hohes Windrad in Betrieb ging. Die Familie Große Dankbar leistete in Telgte Pionierarbeit im Bereich Windenergie.

Zweites Standbein gesucht

Theodor Große Dankbar, der seinen Betrieb an seinen Sohn Ralf übertragen hat, erinnert sich noch an die Anfänge: „Bevor wir unsere erste Windkraftanlage bauen ließen, suchten wir für unseren landwirtschaftlichen Betrieb ein zweites Standbein. Schon damals fand ich es wichtig, die regenerative Energiezukunft mitzugestalten. Als ich von einer Firma ein überzeugendes Angebot erhielt, gab ich grünes Licht für den Bau der 500-kw-Anlage auf dem fast höchsten Punkt von Telgte.“ Drei Jahre später ließ die Familie Große Dankbar bereits die zweite Windkraftanlage mit 600 kw folgen. „Auch wenn die beiden Windenergieanlagen in die Jahre gekommen sind, sie funktionieren noch einwandfrei und erzeugen grünen Strom,“ so Ralf Große Dankbar.

Im letzten Jahr musste er allerdings für den Strom, den die Anlagen benötigen, das 20-fache von dem bezahlen was er für den „grünen Strom“ bekommt. „Da machen sich andere Marktteilnehmer die "Taschen voll“, kritisiert der Landwirt. Dies sei durch die gestiegenen Strompreise in diesem Jahr nicht mehr so. Nötige Reparaturen konnten wieder durchgeführt werden. Ralf Große Dankbar: „Nun ist es an der Zeit, dass die Politik ihren Worten auch Taten folgen lässt und der Modernisierung bestehender Windräder bzw. Planung neuer Anlagen keine Steine in den Weg räumt. Planungszeiten von bis zu fünf Jahren müssen Geschichte sein. Dies lässt sonst die Eigentümer der Flächen verzweifeln und beflügelt Investoren, die die Wertschöpfung nicht in der Region belassen.“

Heute gibt es in Telgte zwei Windvorrangzonen: „Krumme Reck“, nördlich von Westbevern und "Bester Feld/Raestrup“. In diesen Bereichen werden derzeit zwölf Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 9.100 KW betrieben. Außerdem gibt es zwei Kleinwindanlagen mit zusammen 90 KW Leistung. Das entspräche im Volllastbetrieb, also bei gutem Wind, etwa zwölf Prozent des Stromverbrauches in Telgte.