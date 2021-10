Am Erntedank-Sonntag

Am Erntedank-Sonntag feierten 25 Kinder der Don-Bosco-Schule ihre Erstkommunion. Bei der Dankmesse am Montag konnte dieses Ereignis nach Angaben von Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen nachklingen. Am Ende wurden Andachtsgegenstände, die die Kinder geschenkt bekommen hatten, gesegnet.