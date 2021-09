In Westbevern feierten 25 Kinder die Erstkommunion.

Am Sonntag feierten 25 Kinder in Westbevern ihre Erstkommunion. In zwei Messen, um 9.30 und um 11 Uhr empfingen sie zum ersten Mal die Kommunion. Die feierliche Messe wurde mitgestaltet von einer Bläsergruppe, die sich zu diesem Anlass aus den beiden Musikzügen zusammensetzte.