Erstmals über 100 000 Ausleihen

Erneut kann die Stadtbücherei eine weitere deutliche Steigerung der Ausleihen verzeichnen. „Trotz coronabedingter Einschränkungen in den ersten fünf Monaten des Jahres stieg die Zahl der entliehenen Medien auf über 103 000 und lag damit erstmals über 100 000 und 14 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres“, heißt es in einer Mitteilung.

„Der Grund für die Steigerung ist eindeutig zu erkennen“, berichtet Büchereileiterin Stephanie Heumann. „Seit 2018 steigen die Ausleihen von Kinderbüchern deutlich an“, erläutert die Bibliothekarin die Zahlen in der Statistik. „So hat sich zum Beispiel die Zahl der ausgeliehenen Bilderbücher seit 2018 mehr als verdoppelt und die Zahl der entliehenen Kinderbücher mit Erzählungen ist um 60 Prozent gestiegen, während in allen anderen Bereichen die Ausleihen keine Veränderungen zeigen.“

Bildungspartner der Telgter Schulen

Neben der Tatsache, dass die Zahlen nach Meinung der Verantwortlichen „beeindruckend hoch“ sind – im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel mehr als 14 000 Bilderbücher ausgeliehen – sei die Bedeutung der Kinder- und Jugendbücherei hervorzuheben.

„Wir sind ein wichtiger Bildungspartner der Telgter Schulen. Leseförderung ist unsere wichtigste Aufgabe und liegt uns sehr am Herzen“, hebt Karin Hoppe, in der Stadtbücherei für die Kinder- und Jugendbücherei zuständig, hervor. „Lesen ist die Grundlage für alles, sowohl in allen Schulfächern als auch später in der Ausbildung und im Berufsleben“, führen die Mitarbeiterinnen der Telgter Stadtbücherei weiter aus.

So wie sich das Team der Stadtbücherei über die vielen Familien freut, in denen gerne gelesen wird, so sehen sie aber Kinder, für die der Zugang zur Bücherei nicht so leicht sei. Diese möchten sie mit der engen Zusammenarbeit mit den Grundschulen und durch die Besuche der Schulklassen in der Stadtbücherei erreichen und so auch ihnen die Möglichkeit geben, das breite Angebot zu nutzen.

Filme und Konsolenspiele

Neben den Büchern bietet die Kinderbücherei eine große Auswahl an Tonie-Hörfiguren, CDs, Spielen, Filmen und Konsolenspielen zur Ausleihe an. Regelmäßig finden Veranstaltungen wie Kamishibai-Tischtheater oder Bastelstunden statt. Aber auch die anderen Bereiche der Stadtbücherei werden von den Telgter Leserinnen und Lesern viel genutzt. Die Ausleihe von Romanen, aktuellen Sachbüchern und Zeitschriften liegt weiter auf dem hohen Niveau der Vorjahre. Rund um die Uhr stehen außerdem E-Books, aktuelle Zeitschriften und überregionale Zeitungen und Hörbücher zum Download über www.bibload.de oder die Onleihe-App zur Verfügung.