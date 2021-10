Ertragreiche Ausstellung

Die Freude bei den Vertreterinnen des Frauenhauses war groß: Denn das Team des Museums Religio konnte der Einrichtung genau 513,13 Euro übergeben. Zusammengekommen ist das Geld anlässlich der Ausstellung „Geld und Glaube“. Dabei war in den Museumsräumlichkeiten ein Wunschbrunnen aufgestellt, und zahlreiche Besucher warfen Geld für den guten Zweck in diesen Brunnen. Bei der abschließenden Leerung war die Freude groß. Die rund 500 Euro werden für dringend notwendige Renovierungsarbeiten in den Räumlichkeiten des Frauenhauses eingesetzt.