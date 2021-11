Es fehlen noch 300 000 Euro

Wie steht es um das Raestruper Gemeindehaus? Antworten auf diese und andere Fragen bekamen rund 80 Teilnehmer während eines sehr informativen Nachmittags an der Raestruper St.-Christophorus-Kapelle. Hier stellte der Verein Raestruper Gemeindehaus an Schauwänden das Projekt allen Interessierten Besuchern anschaulich vor.

Auch eine Möglichkeit der Finanzierung wurde dargelegt. In diesem Zusammenhang wies der Vereinsvorsitzende Manfred Inkmann laut einer Vereinsmitteilung in seiner Begrüßungsrede auf eine Finanzierungslücke in Höhe von 300 000 Euro hin, die es nun zu füllen gilt.

Eigens hierfür wurde an der Kapelle ein Spendenbarometer aufgestellt. Dieses wurde professionell gestaltet von Jürgen und Jan Brokamp. „Dort wird nun nach und nach auf einer Skala erkennbar sein, wie sich die Säule hoffentlich bis zur gewünschten Höhe füllt“, schreibt der Verein.

Die Besucher wurden mit Glühwein, Kaffee, Waffeln, Würstchen und Getränken versorgt und konnten sich hierfür gleich mit einer Spende bedanken. Ein Dank galt auch den Messdienern für ihre Unterstützung beim Waffelbacken.

Für Kurzweil sorgte dann in der Kirche Gregor Stewing mit der Unterstützung seines Raestruper Chores und natürlich aller Anwesenden. Es wurden gemeinsam einige bekannte Lieder gesungen. Man schwebte „über den Wolken“ mit Reinhard May und bedauerte mit Udo Jürgens „noch niemals in New York“ gewesen zu sein. Die „Straßen unserer Stadt“ hallten genauso laut durch die Räumlichkeiten wie auch der bekannte Hannes Wader Song „Heute hier morgen dort“ und zum Ende passte der Song „Nehmt Abschied Brüder“. Das offenen Singen wurde immer wieder unterbrochen durch die Geschichten und Gedichte vom bekannten Telgter Lyriker und Schriftsteller Christian Nachtigäller.

„Die Story vom unfreiwilligen Schützenfest passte so gut zu Raestrup, dass der eine oder andere sich vor Lachen die Tränen aus den Augen wischen musste“, heißt es in der Mitteilung. Wie ein Verwandtenbesuch bei Tante und Onkel dazu führen kann, als Schützenkönig zu enden – das sei kurzweilige Unterhaltung.

Nachtigäller und auch Stewing mit seinem Chor verzichteten auf jegliches Honorar und warben für Spenden fürs Gemeindehaus in Raestrup. Das dieses Dach über den Kopf für Raestrup mehr als notwendig ist, hat dieser Tag nach Aussage des Vereins nochmals verdeutlicht. Die Feierlichkeiten mussten unter den Wandelgängen der Kapelle stattfinden, da ein anderes Dach nicht vorhanden ist. „Die Gäste ließen sich zwar von dem Wetter nicht beeindrucken, aber wäre das Haus schon fertig, hätte sich sicher noch der eine oder andere mehr auf den Weg nach Raestrup gemacht“, heißt es abschließend.