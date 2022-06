Es gibt nur Gewinner

Der Unternehmensparcours ist eine Erfolgsgeschichte. Zum vierten Mal fand diese Veranstaltung, bei der sich mit hygi.de, Karthaus & Engberding, Münstermann und Westfalenfleiß Unternehmen und Einrichtungen aus verschiedenen Branchen im Rahmen des „Telgter Modells“ – dem 2008 in initiierten Telgter Netzwerk zwischen Schule und Wirtschaft – den Schülern der Klasse sieben vorstellen, am Mittwoch an der Sekundarschule an der Marienlinde statt. Und Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer zeigte sich hocherfreut, dass erstmals – am Donnerstag – auch das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium mit im Boot war.

