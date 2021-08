Esther Stäpeler 25 Jahre bei Westfalen

Am 1. August blickt Esther Stäpeler aus Ostbevern auf eine 25-jährige Dienstzeit zurück – bei der münsterischen Westfalen-Gruppe. Als Abiturientin startete sie 1996 mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau in der Unternehmenszentrale Münster. 1999 wechselte sie zur Disposition Technische Gase, 2006 zur SAP-Organisation. Seit 2012 ist die Ostbevernerin Projektmanagerin Vertriebswege/Projekte im Business Center Gase Europa. Zu ihren Aufgaben gehören das SAP-Prozessmanagement Vertrieb, die Koordination der Projektaufgaben unter anderem mit dem IT-Bereich sowie die Durchführung von SAP-Anwenderschulungen, schreibt die Unternehmensleitung in ihrer Laudatio. „Durch hohe Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und besonderes Engagement erwarb sich die 44-Jährige die Wertschätzung ihres gesamten Arbeitsumfelds. Die Westfalen Gruppe dankt Esther Stäpeler für ihren Einsatz und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit“, heißt es abschließend.