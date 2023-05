Eurobahn lässt Passagiere aussteigen und am Bahnhof stehen

Am Donnerstagmorgen sind viele Passagiere der Eurobahn in Telgte gestrandet. Der Lokführer ließ die Fahrgäste am dortigen Bahnhof aussteigen und fuhr dann einfach weiter.

Die Eurobahn fährt als RB67 von Bielefeld über Warendorf nach Münster. Am Donnerstagmorgen wurden viele Passagiere in Telgte aus dem Zug gebeten und im Anschluss einfach stehen gelassen.

Am Donnerstagmorgen sind viele Pendler und andere Fahrgäste wie gewohnt in Warendorf in die Eurobahn gestiegen und wollten sich auf den Weg nach Münster machen. Wie geplant fuhr der Zug auch um 9.13 Uhr in der Emsstadt los.

Nach einem Stopp in Warendorf-Einen-Müssingen hielt dieser planmäßig am Bahnhof in Telgte. Doch wie mehrere Passagiere des Zuges unserer Redaktion berichteten, blieb die Eurobahn dort länger stehen als geplant. Nach rund zwanzig Minuten des Wartens habe der Lokführer eine Durchsage gemacht. Es tue ihm leid, aber in Münster wolle man den Zug nicht, eine Einfahrt in den dortigen Hauptbahnhof und somit auch die Weiterfahrt sei nicht möglich.

Lokführer bittet Passagiere auszusteigen

Die Fahrgäste seien daraufhin gebeten worden, aus der Eurobahn auszusteigen und sich selbst um alternative Möglichkeiten für die Weiterfahrt zu kümmern. Der würde umdrehen und zurück Richtung Warendorf und Bielefeld fahren.

„ Ich fahre schon seit Ewigkeiten fast täglich diese Strecke mit der Eurobahn und habe auch schon einiges an Zugausfällen und Verspätungen erlebt, aber so veräppelt habe ich mich noch nie gefühlt. “ Ein Fahrgast

Am Bahngleis in Telgte tummelten sich nun die Passagiere. Die, die aussteigen mussten und die, die noch einsteigen wollten und von Telgte aus die RB67 nach Münster nehmen wollten. Viele Fahrgäste sagten ihre Reise daraufhin ab, andere organisierten sich ein Auto oder Taxi, wieder andere warteten auf einen Bus.

Nach kurzer Zeit habe sich auch die zunächst wartende Eurobahn wieder in Bewegung gesetzt. Allerdings nicht wie durchgesagt zurück Richtung Warendorf oder Bielefeld, sondern doch - wie eigentlich geplant nach Münster. Doch die Fahrgäste wurden zurückgelassen.

Eurobahn-Fahrgäste fühlen sich „veräppelt“

Laut DB-Navigator erreichte die Eurobahn das Ziel Münster am Ende auch - mit „nur“ 24 Minuten Verspätung. Allerdings eben ohne die vielen Passagiere, die man in Telgte aussteigen ließ.

„Ich fahre schon seit Ewigkeiten fast täglich diese Strecke mit der Eurobahn und habe auch schon einiges an Zugausfällen und Verspätungen erlebt, aber so veräppelt habe ich mich noch nie gefühlt“, berichtet ein Fahrgast unserer Zeitung.

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Eurobahn hieß es zunächst, man müsse erst die Situation nachvollziehen und mit den beteiligten Akteuren sprechen. Bis zum Abend aber gab es keine weitere Stellungnahme des Unternehmens zu dem Vorfall.