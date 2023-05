Fahrgäste am Bahnhof stehen gelassen – Eurobahn äußert sich

Nachdem ein Lokführer der Eurobahn Passagiere am Bahnhof in Telgte hat aussteigen lassen und dann einfach weitergefahren ist, hat sich nun das Bahnunternehmen zu dem Vorfall geäußert.

Am vergangenen Donnerstag sind viele Passagiere der Eurobahn RB67 von Warendorf nach Münster in Telgte gestrandet. Der Lokführer ließ die Fahrgäste am dortigen Bahnhof aussteigen und fuhr dann einfach weiter (unsere Redaktion berichtete).

Jetzt hat sich das Bahnunternehmen zu dem Vorfall geäußert. Der Lokführer hätte vom Fahrdienstleiter in Münster zunächst keine Erlaubnis zur Einfahrt in den dortigen Hauptbahnhof gehabt. Ein defekter Zug hätte das Gleis belegt. Daraufhin sei die Entscheidung gefallen, die Fahrt abzubrechen und zurück in Richtung Warendorf und Bielefeld zu fahren. Dies habe der Lokführer in einer Durchsage den Passagieren mitgeteilt, woraufhin viele Fahrgäste ausgestiegen sind und nach Alternativen für eine Fahrt nach Münster gesucht hätten.

Eurobahn: „Es war ein großes Missverständnis“

Doch plötzlich sei das Signal vom Fahrdienstleiter gekommen, dass das Gleis nun doch frei sei und die Eurobahn in den Hauptbahnhof in Münster einfahren könne. Der Lokführer habe nach noch versucht, die noch am Bahnsteig stehenden Fahrgäste zu informieren, heißt es von dem Bahnunternehmen. Zwei dieser Passagiere berichten unserer Redaktion allerdings, dass sie davon nichts mitbekommen hätten - obwohl sie noch direkt am Bahnsteig gestanden hätten. „Der Zug ist einfach vor unserer Nase weggefahren. Doch nach Münster und nicht wie durchgesagt zurück nach Warendorf.“

„Das ist sehr ärgerlich. Es war ein großes Missverständnis. Wir können uns dafür nur entschuldigen“, sagt Eurobahn-Sprecherin Nicole Pizzuti im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Bahnunternehmen, das immer wieder wegen Zugausfällen, Verspätungen und insbesondere wegen der Kommunikation dieser Probleme in der Kritik steht, hat nach eigenen Angaben aktuell auch unter massivem Personalmangel zu leiden. „Wie die ganze Branche“, sagt Pizzuti. Nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen fielen am späten Nachmittag deshalb gleich zwei Züge der RB67 von Münster nach Warendorf und Bielefeld aus. „Wenn die Lokführer sich kurzfristig krankmelden, finden wir so schnell oft keinen Ersatz“, sagt Pizzuti.

Am Wochenende sind auch auf anderen Strecken, die von der Eurobahn bedient werden, einige Verbindungen wegen kurzfristiger Erkrankungen oder des Fehlens von Personal ausgefallen.

Eurobahn: 49-Euro-Ticket kaum Mehr-Belastung

Das sogenannte 49-Euro-Ticket hätte hingegen bis jetzt keine große zusätzliche Belastung für die Eurobahn bedeutet. Die Fahrgast-Zahlen seien noch nicht wirklich aussagekräftig in Bezug auf das Deutschland-Ticket, heißt es. „Das Passagier-Niveau liegt nach aktuellen Erkenntnissen aber nicht über dem Vor-Corona-Niveau“, so Nicole Pizzuti, die das Ticket zur Umsetzung der Verkehrswende begrüßt, aber noch einen „weiten Weg“ für Politik und Co. sieht. Denn ohne genügend Personal sei die Verkehrswende und der Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf Dauer nicht möglich.