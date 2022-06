Experimente am Rande der Stratosphäre

Die Zahlen sind beeindruckend: Fast 35 Kilometer hoch stieg ein Wetterballon, den Schülerinnen und Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums direkt vor Ferienbeginn vom Sportplatz aufsteigen ließen.

Dabei lieferte er Daten aus der Stratosphäre, unter anderem die Temperatur in dieser Höhe, die 44,5 Grad unter Null betrug. Nach rund zweieinhalb Stunden landete der Ballon, der mit Technik vollgestopft war, in den Niederlanden und konnte von einem Team erfolgreich geborgen werden.

Der Start des Wetterballons wurde über mehrere Wochen unter der Leitung von Lehrer Philip Austermann geplant. „Dabei haben die Schüler das meiste selbst organisiert“, betonen die Verantwortliche in einer Mitteilung. Damit alles nach Plan lief, wurden verschiedene Teams gebildet. Es gab ein Ballon-Team, wieder andere, die für die Experimente in großer Höhe zuständig waren, ein Technik-Team und schließlich ein Team „Mission Con­trol“.

Das Ballon-Team war dafür da, um zum Beispiel die notwendige Menge Helium zu berechnen, die für den Start notwendig war und den Ballon und den Fallschirm zu organisieren. Das Experimente-Team wiederum hatte sich nach Angaben der Schule um die Experimente gekümmert, die als Nutzlast mit nach oben geschickt wurden. In diesem Fall waren es Gummibärchen, um deren Ausdehnung in großer Höhe zu beobachten, auch eine Kamera war an Bord und Chlorophyll. Ein anderes Team war für die ganze Technik an Bord verantwortlich, und das Team „Mission Control“ für die für einen solchen Flug notwendigen Versicherungen und Erlaubnisse. Ebenso war „Mission Control“ dazu da, um die einzelnen Teams zu koordinieren.

„Durch diese gute Vorarbeit konnte der Ballon in die Luft steigen. Nach rund zweieinhalb Stunden landete er an der Grenze zu den Niederlanden. Der Ballon stieg bis zu einer Höhe von 34 881,3 Metern auf, wo er dann zum Platzen kam und zurück auf die Erde fiel. Die Temperaturen betrugen auf dieser Höhe -44,5°C“, resümieren die Verantwortlichen.

Durch diesen Erfolg bestärkt freut sich Philip Austermann nach Angaben der Schule auch auf die nächsten Jahre, um weitere Wetterballons in die Luft steigen lassen zu können.