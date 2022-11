Experten wollen WM boykottieren

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die am morgigen Sonntag beginnt, ist wohl die umstrittenste WM seit ihrer ersten Austragung 1930. Vor allem in den vergangenen Wochen wuchs die Kritik an dem arabischen Austragungsort des bedeutendsten internationalen Fußballturniers, das wegen des Klimas in dieser Region erstmals im Winter stattfinden wird. Die prekäre Situation zahlreicher Gastarbeiter, die in dem Emirat für die nötige Infrastruktur des Großevents sorgen mussten, und die miserable Menschenrechtslage standen im Mittelpunkt der Kritik.

Während FIFA-Präsident Gianni Infantino seit der Vergabe 2010, die bereits einige Wochen danach wegen Korruptionsvorwürfen heftig kritisiert wurde, versuchte, die Fußballwelt auf „die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten” einzustimmen, stieß das Turnier vor allem bei vielen Fans auf Ablehnung. Je näher das Eröffnungsspiel rückte, desto größer wurde auch der Aufruf zum Boykott. Fans, ehemalige Profis und Journalisten beteiligten sich an der Bewegung „#boycottqatar2022”.

Im Rahmen einer Gesprächsrunde zu dem Thema versammelten sich am Donnerstag Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium. Zu Gast waren der Autor Dietrich Schulze-Marmeling, der unter anderen das Buch „Boykottiert Katar – Warum die Fußball-WM nicht stattfinden sollte” veröffentlichte, und Sky-Kommentator Hansi Küpper. Auch Letzterer hatte sich in den vergangenen Jahren gegen die Austragung des Turniers ausgesprochen.

Zwei Schüler der Q2 moderierten das Gespräch, das nach einer kurzen Begrüßung mit einem Video eingeleitet wurde. Es zeigte Interviews mit Fußballern, Trainern und Experten. Die beiden Experten beschrieben zunächst die Problematik der Vergabe: „In der modernen Fußballwelt ist alles machbar, wenn man das Geld hat”, erklärte Schulze-Marmeling. Das sei der Grund dafür gewesen, dass sich Katar trotz der schlechtesten Bewerbung gegen die anderen Kandidaten durchsetzte. Küpper hob auch den Unterschied zum „Sommermärchen” 2006 hervor, denn auch bei der Vergabe an Deutschland sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Geldflüsse müssten zwar immer verurteilt werden, es sei aber dennoch ein Unterschied, ob man sich etwas kaufe, was einem ohnehin zustehe.

Auch die Diskussion um Menschenrechte und die Situation der Gastarbeiter war Thema des Gesprächs: „Darüber zu sprechen, wie viele der Gastarbeiter gestorben sind, ist der traurige Höhepunkt einer Debatte, die niemals geführt werden würde, wenn die WM an ein Land wie England vergeben worden wäre”, findet der Fußballkommentator. Die Aussagen des katarischen WM-Botschafters über Homosexuelle, die dieser als geistig geschädigt bezeichnet hatte, und die dortigen Frauenrechte führten zwar aktuell zu großer Aufregung, dürften aber eigentlich niemanden wundern: „Die Situation in Katar ist seit der Vergabe bekannt.”

Um ein Zeichen gegen die Weltmeisterschaft und die FIFA zu setzen, beteiligen sich die beiden Gäste an der Boykott-Bewegung. Die Spiele nicht zu schauen, falle ihnen überhaupt nicht schwer, betonen sie: „Im Gespräch mit Freunden wusste ich nicht einmal, mit welchen Mannschaften Deutschland in der Gruppe ist”, erzählte Schulze-Marmeling dem Publikum.

Diese WM habe keinen Reiz für sie, denn ihnen gehe es um den Fußball, für den sie nur das Beste wollen. Sich alte Spiele oder Begegnungen im Amateurbereich herauszusuchen und diese alternativ zu den WM-Spielen zu schauen, sei eine tolle Alternative, bei der der Fußball garantiert im Vordergrund stehe. Die Spieler, die zur WM fahren, zu kritisieren, findet der Autor unfair, denn für die beiden Fußballfanatiker ist klar: „Wir als Endverbraucher haben es letztendlich am einfachsten, wir müssen an dem Abend des Spiels einfach Netflix gucken.”

Nachdem das Publikum fast eine ganze Doppelstunde zugehört hatte, durften die Jugendlichen den Experten abschließend noch Fragen stellen.