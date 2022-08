Expresslieferung: Riesen-Frachtflugzeug bringt Münstermann-Maschine nach China

Mit großen Anlagen für Kunden in aller Welt kennen sich die „Münstermänner“ in Westbevern seit Jahren bestens aus. Doch der Transport für einen deutschen Kunden, der in China ein Werk für Dieselpartikelfilter baut, wird vielen sicherlich noch jahrelang in Erinnerung bleiben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch