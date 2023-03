Ein Jugendlicher ist am Samstagabend von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden.

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 19.30 Uhr in Telgte einen Jugendlichen vom Fahrrad gezerrt. Der 15-Jährige befuhr die Straße Baßfeld und befand sich in Höhe des Parkplatzes zwischen Baßfeld und Emstor. Dort kam ihm nach Angaben der Polizei der Unbekannte entgegen und versperrte dem Jugendlichen teilweise den Weg.

Der Telgter sprach die Person darauf an, woraufhin ihm diese gegen das Knie trat und ihn vom Fahrrad zerrte. Der 15-Jährige stürzte und erhielt von dem Unbekannten noch einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend lief der Tatverdächtige in Richtung Ostbeverner Straße weiter. Der Flüchtige ist geschätzt 16 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, trug eine schwarze Jacke und eine graue Hose. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Telgter in ein Krankenhaus.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Angreifer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, 0 25 81/ 94 10 00 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, entgegen.