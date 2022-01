Fahrlässiges Handeln als Ursache?

Bis in die Nachtstunden waren Mitglieder der Feuerwehr vor Ort und hielten Brandwache an dem völlig zerstörten Wohnhaus. Mitglieder des THW leuchteten den Einsatzort dafür eigens aus.

Der Brand eines Wohnhauses am Samstag in der Bauerschaft Voßhaar könnte nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei durch „fahrlässiges Handeln“ ausgelöst worden sein.

Denn auch wenn die Hausbewohnerin nach Angaben der ermittelnden Beamten noch nicht abschließend befragt werden konnte und damit der Fall noch nicht abgeschlossen ist, so würden beispielsweise erste Aussagen am Einsatzort darauf hindeuten, so Polizeisprecherin Dirkorte-Kukuk.

Brandermittler der Kreispolizeibehörde hatten am Montag den Brandort in Westbevern-Vadrup eingehend unter die Lupe genommen. Wie bereits berichtet, war dieser direkt gegen Ende der umfangreichen Löscharbeiten beschlagnahmt worden. „Aufgrund der großen Zerstörung des Objekts konnten keine weiteren Spuren gesichert werden. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das Feuer in dem Wohnhaus durch fahrlässiges Handeln verursacht wurde“, heißt es im Polizeibericht. Sobald die mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingelieferte Bewohnerin befragt werden konnte, soll es einen Abschlussbericht geben.

Großeinsatz für Feuerwehr

Der Großeinsatz in der Bauerschaft Voßhaar zog sich für die Feuerwehr noch längere Zeit hin. Auch wenn am späten Samstagabend ein Teil der Einsatzkräfte abgezogen werden konnte, so blieb eine Brandwache weiter vor Ort, um im Falle eines neuen Aufglimmens sofort nachlöschen zu können. Nach Angaben des stellvertretenden Stadtbrandmeisters und Einsatzleiters Nico Sand waren diese Feuerwehrleute bis drei Uhr in der Nacht vor Ort.

Die gesamte Nacht über wiederum waren Kräfte des Technischen Hilfswerkes Warendorf/Ostbevern an der Einsatzstelle. Kurz vor Einbruch der Dämmerung hatten sie eine entsprechende Lichttechnik aufgebaut, um das Gebäude und das umliegende Gelände für die Helfer ausleuchten zu können. Am Sonntagmorgen dann konnten die THW-Helfer die Technik wieder einräumen und endlich Feierabend machen.