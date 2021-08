Fahrraddemo auf der B 51

Eine Fahrraddemo wird am Samstag und am Montag auf der Bundesstraße 51 für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Rund 100 Teilnehmer der Versammlung „Ohne Kerosin nach Berlin – Fahrradprotest für Klimagerechtigkeit“ werden am Wochenende und Anfang kommender Woche mit dem Rad im Kreis Warendorf unterwegs sein. Das könne vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen führen, so die Polizei.

Die Radfahrer werden sich am Samstag (28. August) von Münster über die B 51 in Richtung Telgte auf den Weg machen und gegen 18 Uhr am Endpunkt für diesen Tag in der Fockenbrocksheide ankommen. Zwischen 16 und 18 wird die B 51 abschnittsweise durch die Polizei gesperrt.

Am Montag (30. August) setzt sich die Gruppe erneut in Bewegung. Gegen 10 Uhr fahren die Teilnehmer in Telgte los und radeln über B 51 und B 64 in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Ihr Tagesziel ist Bielefeld. Auch am Montag werden die Straßen abschnittsweise gesperrt.