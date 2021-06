Fahrraddemo macht in Telgte Station

Am Sonntag, 6. Juni, beteiligt sich Zib an der Fahrraddemo Münsterland, die an dem Wochenende von Oelde über Telgte nach Münster unterwegs ist.

Am Sonntag (6. Juni) beteiligt sich Zib an der Fahrraddemo Münsterland, die an dem Wochenende von Oelde über Telgte nach Münster unterwegs ist. Um 11.30 Uhr werden die Teilnehmer auf dem Marktplatz erwartet. Nach einer Pause und einer Kundgebung fahren sie nach Münster weiter, wo eine große Abschlussveranstaltung vorgesehen ist. „Wir unterstützen die Aktion Seebrücke und das Ziel: Sicherer Hafen Münsterland“, heißt es der Einladung des Vereins für Völkerverständigung. Unter dem Motto „Brücken bauen, Hafen werden, Leben retten“, gehe es nicht nur um eine „Entkriminalisierung der Seenotrettung“, sondern auch darum dass die Situation von zahllosen Geflüchteten in Lagern weiterhin unmenschlich ist, schreibt der Verein. Interessierte sind eingeladen, sich zu beteiligen.