Fahrradklima vor Ort im Test

„Wie sieht die Fahrrad-Freundlichkeit in Telgte aus? Wie ist das Radfahren bei Dir vor Ort?“ Politik und Verwaltung benötigen dringend eine „Alltags-Expertenaussage“. Hierzu startete am 1. September die ADFC-Fahrradklima-Umfrage, die drei Monate lang bis Ende November jedem Telgter die Chance bietet, nicht nur seine Meinung zu sagen, sondern bei der er auch mitbestimmen kann, wie sich die Stadt nach dem Ergebnis der Umfrage, die Bürgermeister Wolfgang Pieper im Frühjahr 2023 zur Verfügung gestellt wird, fahrradfreundlicher aufstellen sollte.

Bei der alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) geförderten Umfrage landete Telgte 2020 in der Städtegrößenklasse unter 20 000 Einwohnern auf dem 23. Platz und erhielt von 143 Telgter Antwortenden die Schulnote 3,14.

Antonius Kappelmann und Johannes Meiser von der ADFC-Ortsgruppe Telgte stellten den neuen Fahrradklima-Test vor. Sie wünschen sich, dass viel mehr Telgterinnen und Telgter an der Umfrage teilnehmen. Denn die letzten Ergebnisse hätten gezeigt, dass in Telgte im Bezug auf Fahrradfreundlichkeit noch viel zu verbessern sei. Was alles, wie und wo genau, darüber könnte das Umfrageresultat praktikable Handlungsempfehlungen geben. „Je mehr mitmachen und die Fragebögen beantworten, umso aussagekräftiger ist das Ergebnis“, so Antonius Kappelmann. Er bewertet dieses Städteranking und die detaillierte Notenvergabe der Radfahren­den als ein wichtiges Zufriedenheitsbarometer für die fahrradfreundliche und lebenswerte Stadt. Umso wichtiger sei es daher, alles zu tun, dass möglichst viele Zweirad fahrende Experten ihre Meinung äußern. Die Bewertungsbögen gibt es in der Stadttouristik an der Kapellenstraße. Noch einfacher ist es, im Internet auf www.fahrradklima-test.de den „ADFC-Fahrradklima-Test“ aufzurufen und die Fragen zu beantworten.

Die ADFC-Radsportler sind persönlich am Donnerstag (8. September) von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz mit einem Stand vertreten. Außerdem werden sie beim Erntedankfest am Sonntag (2. Oktober) ebenfalls auf dem Marktplatz für die Teilnahme an der größten bundesweiten Umfrage dieser Art werben.